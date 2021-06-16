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Шоу-бізнес

Тіна Кароль показала, навіщо вирушила до Казахстану

11:34 16 червня 2021
Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль, яка покинула Україну в день річниці весілля, показала, навіщо вирушила до Казахстану. Вона прилетіла в Алмати заради просування свого нового альбому «Красиво», який лідирує в чартах стрімінг сервісів в цій країні.

Виявляється, у Казахстані у Тіни багато шанувальників. Співачка з'явилася в прямому ефірі популярного ток-шоу «News Zone з Назим Гадільбек» музичного каналу MUZZONE і розповіла про перші враження від Алмати.

Після зйомок співачка заїхала на головний базар міста за місцевими продуктами. Тіна купила алтайський мед і фрукти. Фото з базару Кароль опублікувала в своєму Інстаграм.

На другий день в Алмати, Кароль побувала в прямому ефірі ранкового шоу на центральному каналі AlmatyTV. Співачка виконала пісню «Скандал», а також дала велике інтерв'ю, в якому розповіла про підготовку до зйомок кліпу на пісню «Красиво».

У Казахстані Тіна красувалася в нарядах з літньої колекції Louis Vuitton.

Співачка збирається відвідати культурні точки Алмати, покататися на канатній дорозі і зустріти світанок в горах.

Раніше Тіна Кароль провела екскурсію своїм заміським будинком під Києвом і розповіла, з ким живе зараз.

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