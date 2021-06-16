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Першою дізналася про розлучення Алли Пугачової: Лоліта розповіла, чому їй довірилася Примадонна

12:13 16 червня 2021
Алла Пугачова

Співачка Лоліта Мілявська розповіла, що першою дізналася про розставання Алли Пугачової з Філіпом Кіркоровим, які останніми роками майже не спілкуються, але нещодавно зустрічалися на дні народження у Кристини Орбакайте.

Своє визнання вона зробила в ефірі YouTube-шоу «Ніжний редактор», пише «Стархіт». Лоліта заявила, що у своєму шоу, яке було популярним років десять тому, вона поставала перед публікою в образі сміливої жінки, яка не боїться казати правду на всю країну. До речі, про свій розрив з чоловіком вона також розповіла прямо у ефірі.

Так що Алла Пугачова, оцінивши прямоту артистки, довірила Мілявської розповісти про її розлучення з Кіркоровим.

«Алла Борисівна з Філіпом мене попросили. Ще ніхто не знав. Вони попросили мене як довірену особу. Подзвонили ввечері, кожен окремо, зі словами: «Можеш це зробити дуже тактовно, тому що не хочемо, щоб це обросло «жовтизною», — пояснила вона.

Нагадаємо, що Філіп Кіркоров і Алла Пугачова одружилися у 1994 році. Пара розлучилася у листопаді 2005 року.

Нещодавно нинішній чоловік Пугачової, Максим Галкін, показав їхнє спільне фото, на якому 72-річна співачка виглядала чи не молодшою за нього.

Нагадаємо, що Лоліта Мілявська фігурує у базах «Міротвоца» за незаконні поїздки в окуповані Росією Крим та райони Донецької і Луганської областей, співробітництво з проросійськими терористичними організаціями, участь у пропагандистських заходах країни-агресора.

Фото Алли Пугачової із соціальних мереж.

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