«Виглядає молодше за Галкіна»: мережу вразив зовнішній вигляд «оновленої» Пугачової

Гуморист Максим Галкін, якого нещодавно шоумен Гарік Харламов «вбив» піснею про Доліну та Валю Карнавал, показав спільне фото з дружиною, Аллою Пугачовою, а шанувальники зазначили, що вона виглядає молодша за чоловіка.

У Instagram він виклав фото, зняте у салоні автомобіля, не супроводжуючи його коментарями. Так що складно сказати, коли саме була зроблена фотографія.

Багато шанувальників зіркового подружжя звернули увагу на те, як добре виглядає Примадонна. Деякі з фоловерів стверджували, що на фото Пугачова виглядає молодше за Галкіна.

Нагадаємо, що Пугачову і Галкіна помітили на урочистостях з приводу 95-річчя композитора Олександра Зацепіна. Сама Алла Борисівна, для якої Зацепін писав пісні, виступати не стала.

Фото Алли Пугачової із соціальних мереж.

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