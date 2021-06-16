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Кримінальна драма з Ксенією Мішиною змусила чиновників Хорватії піти у відставку

14:07 16 червня 2021
Ксенія Мішина

Серіал «Зломовчання», зйомки якого проходили в Хорватії та в Україні, викликав великий резонанс ще до виходу. Як повідомляється в сюжеті «Сегодня» (канал «Україна»), через цю історії топ-чиновники Хорватії були змушені піти у відставку. Фільм заснований на реальних подіях — журналістському розслідуванні 2009 року.

За сюжетом, головна героїня, яку грає Ксенія Мішина, приїжджає з Хорватії до Києва, щоб відвідати благочинний бал і побачитися з рідними. Але сімейна зустріч затьмарюється трагедією — зникає її племінниця. Ольга займається пошуками і занурюється в жорстокий кримінальний світ торгівлі людьми.

«Ольга — дівчина з характером, яка вміє проявляти характер і, разом з тим, вона дуже позитивна, мудра, цілеспрямована. Звичайно, деякі факти з її життя не дуже мені імпонують, але в її серці завжди є місце любові», — розповіла Мішина.

Разом з Ксенією у фільмі знімалися хорватські й українські актори: Горан Богдан, Віктор Сарайкін, відома театральна акторка Ірина Веренич-Островська. Режисер — Далібор Матаніч.

«Фільм буде відрізнятися від книги. Скажімо, там йдеться не про конкретні історії героїнь з Києва. Автор, коли писав роман, то грунтувався на сухих фактах журналістських розслідуваннях. Ми покажемо це через дії і долі живих людей», — розкрив деталі режисер.

Раніше Ксенія Мішина показала кільце з крові свого обранця Олександра Еллерта.

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