Дива під дощем: Ані Лорак в білосніжному костюмі потрапила під зливу

Українська співачка Ані Лорак, яка активно виступає в РФ, не приховує, що для неї на першому місці стоїть сім'я, тому вона не могла не відвідати премію Family Awards 15 червня. Про те, як проходив візит, розповіли в фан-акаунті співачки.

Для такого випадку Кароліна вбралася в білосніжний костюм з звуженими штанами і модні босоніжки з двома ремінцями.

Але візит міг завершитися без результату, так як пішов справжня злива. На щастя, Ані виявилася дуже передбачливою дамою і взяла з собою велику парасольку.

На премії Лорак позувала для фотографів. Її наряд не постраждав через зливи. Вона підкреслила свою красу.

Шанувальники обсипали зірку компліментами. Багато відзначили, що наряд підкреслив її тонкі щиколотки і стрункість.

«Кароліна, як вам до лиця білий», «Ви просто справжня леді», «Яка грація», «Дуже красива», «Таку маму не можна залишити без нагороди», «Тільки гарнішає», — почали писати користувачі Мережі.

Нагадаємо, раніше шанувальники співачки в Instagram обурилися, що Кароліна не знайшла часу привітати з днем народження батька дівчинки Мурата Налчаджиоглу, який він святкував 12 червня. Проігнорувала свято у батька і юна Соня.

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