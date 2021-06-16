Бойовики Донбасу посвятили Бузову в «заслужені артистки» за виставу про Сталіна

Російську скандальну телеведучу, співачку і блогера Ольгу Бузову, чиє поява на сцені МХАТу викликало хвилю обурення відомих російських артистів, зробили заслуженою артисткою республіки бойовики самопроголошеної «ДНР». Постанова про присвоєння «звання» російськії знаменитості підписав «голова народної ради» Володимир Бідьовка, повідомили сепаратистські Інтернет-ресурси.

Почесне звання присвоєно Бузовій «за багаторічну творчу працю, розвиток бойового товариства з озброєними силами ДНР, а також за роль молодого товариша Сталіна в спектаклі МХАТу «Чудесний грузин».

«Ми в ДНР Бузову дуже любимо. Груди у неї, талант, сексуальність, співає добре. І товариша Сталіна теж любимо, іншого, правда, але теж сильно. Ось вирішили заохотити званням, тепер в гості чекаємо, отримувати. Поляну нормально накриємо, посидимо, заспіваємо», — сказав Бідьовка.

«Звання» дає Бузовій право претендувати на «громадянство ДНР», а в разі переїзду в ОРДО вона також отримає пільги з оплати житлово-комунальних послуг, безкоштовний проїзд в громадському транспорті та поліпшене продовольче забезпечення.

Цікаво, що приїхати в Донецьк для вручення «знака заслуженої артистки» Бузова відмовилася, але подякувала «народ» ДНР «за оцінку своєї діяльності, нарікаючи, що на батьківщині її заслуги «досі не оцінені».

«11 червня відбувся мій дебют в МХАТі, а я до сих пір для рідної країни просто „незаслужена“ артистка. І тільки зарубіжні країни оцінюють мене гідно», — сказала вона.

Примітно, що чоловік Валерії Йосип Пригожин вибачився перед глядачами, що не пустив дружину на сцену МХАТу, і тому замість неї на сцену вийшла Бузова.

Ольга Бузова є також фігуранткою бази «Миротворець» за відвідування анексованого Криму з гастролями.

Фото 360tv.ru/

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