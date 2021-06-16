26.91 / 27.12 32.54 / 32.88
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Зірка «Не родись красивою» і «Бідної Насті» розлучився після 16 років шлюбу

19:31 16 червня 2021
Петро Красилів

У 44-річного російського актора Петра Красилова, котрий недавно перехворів на пневмонію, розпався другий шлюб, який був укладений з Іриною Шебеко і тривав 16 років. Про це повідомляє «СтарХит».

«Петя і Іра розлучилися зовсім недавно. Вони намагалися врятувати відносини. Але все ж прийняли рішення розлучитися», — сказали виданню в оточенні пари.

Три роки тому дружина Ірина Шебеко переїхала жити в Лос-Анджелес, де вона мріяла вивчитися на фотографа. Вона забрали і спільну доньку подружжя Олександру. До столиці вони приїжджали лише на канікули.

Красилів заявляв, що відносини на відстані не зруйнують його шлюб, але він помилився. Ірина Шебеко з донькою продовжують жити в Лос-Анджелесі. А Петро став частіше спілкуватися з колишньою дружиною Наталею Селівановою та їх спільним сином Іваном.

Нагадаємо, Петро Красилов відомий за ролями в серіалах «Не родись красивою», «Бідна Настя» та внесений в базу «Миротворця» за незаконне відвідування окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, багато хто відзначає, що після розлучення з Павлом Прилучний актриса Агата Муценіеце помітно покращала.

Фото з соцмереж

161

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Винник

Коли весілля? Олега Винника в Одесі нахабно розцілувала пристрасна красуня

Петро Красилів

Зірка «Не родись красивою» і «Бідної Насті» розлучився після 16 років шлюбу

Алла Пугачова

Першою дізналася про розлучення Алли Пугачової: Лоліта розповіла, чому їй довірилася Примадонна

Пара

Закохані харків'яни, що скували себе ланцюгом, оголосили про розрив стосунків

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.