Зірка «Не родись красивою» і «Бідної Насті» розлучився після 16 років шлюбу

У 44-річного російського актора Петра Красилова, котрий недавно перехворів на пневмонію, розпався другий шлюб, який був укладений з Іриною Шебеко і тривав 16 років. Про це повідомляє «СтарХит».

«Петя і Іра розлучилися зовсім недавно. Вони намагалися врятувати відносини. Але все ж прийняли рішення розлучитися», — сказали виданню в оточенні пари.

Три роки тому дружина Ірина Шебеко переїхала жити в Лос-Анджелес, де вона мріяла вивчитися на фотографа. Вона забрали і спільну доньку подружжя Олександру. До столиці вони приїжджали лише на канікули.

Красилів заявляв, що відносини на відстані не зруйнують його шлюб, але він помилився. Ірина Шебеко з донькою продовжують жити в Лос-Анджелесі. А Петро став частіше спілкуватися з колишньою дружиною Наталею Селівановою та їх спільним сином Іваном.

Нагадаємо, Петро Красилов відомий за ролями в серіалах «Не родись красивою», «Бідна Настя» та внесений в базу «Миротворця» за незаконне відвідування окупованого Криму.

Раніше повідомлялося, багато хто відзначає, що після розлучення з Павлом Прилучний актриса Агата Муценіеце помітно покращала.

Фото з соцмереж

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