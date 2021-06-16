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Син Пугачової розсмішив радою «всім реперів Росії»

19:42 16 червня 2021
Син Пугачової розсмішив радою «всім реперів Росії»

Максим Галкін в Instagram продовжує ділився кумедними відео з життя спадкоємців — Гаррі і Лізи. Після того, як юний кулінар виготовив для матусі солодку випічку по авторським рецептом, він дав майстер-клас батькові, навчаючи його правильно читати реп.

«Щоб стати репером, треба пити багато води. Тому що вода складається з слини, а слюнями вже потрібно читати реп», — говорить в кадрі молодший Галкін.

Правда, батько не сприйняв пораду на свій рахунок, пообіцявши передати її всім реперам Росії.

Фоловери традиційно прийшли в захват від експериментів маленького Галкіна.

А поки син вчить росіян читати реп, його мама знайшла спосіб залишатися бажаною для молодого чоловіка.

Фото garri_galkin / instagram

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