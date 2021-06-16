Ні краплі макіяжу: Максим Галкін показав, як Алла Пугачова ходить по дому у селі Грязь

На думку прихильників Алли Пугачової, вона у свої 72 роки виглядає набагато молодше, ніж кілька років тому. І пов'язують вони це з впливом молодшого за неї чоловіка, Максима Галкіна, поруч з яким вона розцвіла та помолодшала.

Крім того, Примадонна за порадами теоретиків моди відмовилася від «старих халатів та капців», замість яких носить елегантні наряди, що видно з постів гумориста в його Instagram .

Схоже, наразі Алла Пугачова віддає перевагу вузьким брюки-дудочкам та білосніжній блузі оверсайз, яка не обмежує її руху.

При цьому — ні краплі макіяжу, легка укладка і світла колірна гамма. Все це «омолоджуючи» впливає на зовнішній вигляд Примадонни.

У кадр вона потрапила з семирічним сином Гаррі, який привів маму до їдальні, щоб пригостити пампушками з корицею та яблуками за власним рецептом. Відмовити йому Пугачова, звичайно ж, не могла.

Раніше на одному з фанатських акаунтів Алли Пугачової з'явилося фото, зроблене ще у 2017 році, коли вона і Максим Галкін скріпили свій союз після шести років шлюбу і появи спільних дітей. На Пугачовій — плаття з багатошаровою спідницею та пишна фата. В день вінчання поруч з нею були подруги Іда Достман і Марина Юдашкіна.

Фото зі сторінки Максима Галкіна у соціальних мережах.

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