Вражені 40 відсотків легких: популярна російська співачка злягла з коронавірусом

Популярна російська співачка МакSим була екстрено госпіталізована з підозрою на коронавірусну інфекцію.

У госпіталі у неї діагностували 40% - ураження легень, проте тести на коронавірус дали негативний результат.

«У Марини пневмонія. Це вірусне і, відповідно, — це ковід. Хоча на тесті негативний показник», — заявила директор співачки Маргарита Соколова, повідомивши, що сама здала позитивний тест на СОVID-19.

За її словами, МакSим проходить лікування, її стан оцінюється як важкий.

Раніше COVID-19 захворіли також російські співаки Володимир Кузьмін і Олександр Буйнов.

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