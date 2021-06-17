Потап представив «містичний» кліп з дівчиною, яка оголюється

Український репер і продюсер Олексій Потапенко після потужної рекламної кампанії випустив кліп на композицію «Екзорцизм» з нового альбому «Без реклами».

В анонсі ролика сказано, що головний герой — творець, якого захопили пристрасті. До того, як відбувається доленосна зустріч з Любов'ю, його душа повна мук та протиріч. Героїня — уособлення Любові, вона відіграє вирішальну роль у долі Героя: виліковує його душевні рани, робить його краще і сильніше, вгамовує його бісів і, подібно до обряду екзорцизму, виганяє з нього диявола.

«Сюжетна лінія кліпу повторює лінію моєї власної долі. Я, як актор, багато у чому віддався талановитому кінорежисерові Стасу Капралову: розповідав йому свою історію, а він переводив її у художню форму, наповнюючи кінематографічними елементами. У нас вийшов міні-фільм з елементами хоррору про чарівну і цілющу енергію любові», — прокоментував вихід кліпу Потап.

У титрах до кліпу зазначено, що режисером став Станіслав Капралов — український кінорежисер, відомий на весь світ своїми роботами у жанрі трилер (його дебютний короткометражний фільм Sui Caedere отримав платинову нагороду на Хьюстонському кінофестивалі, а дебютний повнометражний американо-український фільм-трилер Let It Snow купив Голлівуд).

Раніше зазначалося, що Потап написав «Екзорцизм» у п'ятницю 13-го, і вважає композицію найулюбленішою та найчарівнішою у альбомі. Головну героїню звуть Анастасія Король — перші літери імені та прізвища збігаються з ім'ям дружини Потапа Насті Каменських. Щоб передати особливу атмосферу, основну частину кліпу знімали вночі і продовжували на світанку — на Київському морі. З цієї ж причини окремі кадри зняті на плівку.

Нагадаємо, що нещодавно продюсер похвалився дорогими кульчиками з діамантами, які йому подарували до 40-річчя. За його словами, вони стоять, як автомобіль.

Фото — скріншот.

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