27.00 / 27.21 32.31 / 32.72
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Лілія Ребрик піддалася випробуванням струмом заради стрункої фігури

14:08 17 червня 2021
Лілія Ребрик

Відома акторка і телеведуча Лілія Ребрик, яка вразила раніше ідеальною розтяжкою, зважилася на експеримент заради стрункої фігури. Вона спробувала модний вид тренувань ЕМС-фітнес, при якому м'язи додатково стимулюють електрострумом. Випробуванням Лілія піддалася в прямому ефірі «Ранку з Україною».

«Дивні відчуття. 5 хвилин простих вправ, а відчуття ніби ти відпахав комплекс „три підходи по тридцять“. М'язи додатково скорочуються і працюють самостійно. Цікаво, чи буде крепатура завтра від такого тренування?», — поділилася враженнями ведуча каналу «Україна».

На думку Ребрик, такий вид тренувань відмінно підходить для «ледачих». Адже витрачаєш менше часу і додаєш менше зусиль, а ефект — більший. У всякому разі, так обіцяють.

«Якщо займатися сумлінно, то обіцяють мінус 1−2 см в об'ємах за кілька занять», — поділилася Лілія.

Телеведуча грунтовно підготувалася до літнього сезону і рекомендувала ТОП-3 модних образи.

Лілія вже встигла відпочити в Туреччині і поділилася своїми враженнями від відпустки.

324

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Філіп Кіркоров

Алла Борисівна, точно «прощай»? Кіркоров засвітився в компанії красуні-українки та купи дітей

Леся Никитюк

Стала схожа на Повалій або травесті-діву Монро: Лесю Никитюк розкритикували за «нові губи»

родина

Батько вбив кувалдою дружину і трьох маленьких дітей, дочекавшись, коли вони заснуть

Анатолій і Соня Євдокименко

Софія Ротару пораділа успіхам онуки Соні і онука Анатолія — «молодого хлопця з гарною посмішкою»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.