Лілія Ребрик піддалася випробуванням струмом заради стрункої фігури

Відома акторка і телеведуча Лілія Ребрик, яка вразила раніше ідеальною розтяжкою, зважилася на експеримент заради стрункої фігури. Вона спробувала модний вид тренувань ЕМС-фітнес, при якому м'язи додатково стимулюють електрострумом. Випробуванням Лілія піддалася в прямому ефірі «Ранку з Україною».

«Дивні відчуття. 5 хвилин простих вправ, а відчуття ніби ти відпахав комплекс „три підходи по тридцять“. М'язи додатково скорочуються і працюють самостійно. Цікаво, чи буде крепатура завтра від такого тренування?», — поділилася враженнями ведуча каналу «Україна».

На думку Ребрик, такий вид тренувань відмінно підходить для «ледачих». Адже витрачаєш менше часу і додаєш менше зусиль, а ефект — більший. У всякому разі, так обіцяють.

«Якщо займатися сумлінно, то обіцяють мінус 1−2 см в об'ємах за кілька занять», — поділилася Лілія.

Телеведуча грунтовно підготувалася до літнього сезону і рекомендувала ТОП-3 модних образи.

Лілія вже встигла відпочити в Туреччині і поділилася своїми враженнями від відпустки.

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