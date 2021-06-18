СБУ відреагувала на позов скандального російського репера Моргенштерна

Коментуючи позов російського репера Алішера Валієва (Моргенштерна), в Службі безпеки України заявили, що діють виключно в рамках законодавства й готові захищати свою позицію в суді, передає «24 канал».

В спецслужбі пояснили, що у них достатньо аргументів для того, щоб рекомендувати включити Моргенштерна у «чорний список».



«Служба безпеки України діє виключно в рамках законодавства і в листі, направленому до Міністерства культури і інформаційної політики України, міститься аргументована позиція, чому СБУ рекомендує включити дану особу до переліку. Ми стоїмо на сторожі національних інтересів України та готові захищати нашу позицію в суді», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Моргенштерн звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду міста Києва з вимогою визнати протиправними дії СБУ щодо включення його в «чорний список».

У червні репер збирався приїхати в Україну. У нього були заплановані концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі.

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