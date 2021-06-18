Відомі російські актори терміново госпіталізовані в Москві

У Москві екстрено госпіталізували 72-річного актора Ігора Костолевського, який запам'ятався глядачам по ролі в фільмі «Зірка привабливого щастя». Він, перебуваючи вдома, раптово відчув сильне нездужання, а прибулі медики діагностували у знаменитості пневмонію і дихальну недостатність.

Найближчим часом заслуженого артиста РРФСР і народного артиста РФ протестують на коронавірусну інфекцію.

А поки Костолевський залишиться в клініці, повідомляє СтарXіт.

В цей же день відвезли на швидкій зірку фільму «Я крокую по Москві» Ірину Мірошниченко. Вона раптово звернулася до доглядальниці за допомогою, скаржачись на проблеми з диханням і високу температуру.

У лікарні поставили діагноз — «вірусна пневмонія», стан актриси оцінюють як середньотяжкий.

Раніше стало відомо, що COVID-19 захворіли російські співаки Володимир Кузьмін і Олександр Буйнов.

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