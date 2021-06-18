«Мільйон різних Ксю»: Еллерт смішно привітав Мішину з днем народження і натякнув на її вагу

Обранець «Холостячки» Ксенії Мішиной Олександр Еллерт привітав свою кохану, яка 18 червня святкує свій день народження.

На честь коханої хлопець виставив пост в Instagram, де несподівано розкрив її вагу — 46 кілограмів.

На фото Мішина «лежить» на його долоні в купальнику і в костюмі бургера, а через його плечей «визирають» інші образи актриси.

«Вона у мене на стільки різна, що сьогодні день народження не у Ксю, а у всіх моїх Ксю», — написав сценарист, розповівши, що вона може і посміятися, і «порикувати», і купити багато пакетів з одягом, які через пару днів уже їй не сподобаються.

Актрису з захопленням привітали і її зіркові друзі, причому першими був ведучий «Холостячки» Григорій Решетник та подруга, актриса Наталка Денисенко.

А напередодні Ксенія Мішина та Олександр Еллерт скріпили свою любов оригінальним тату.

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