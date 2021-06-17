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Мішина й Еллерт закріпили своє кохання оригінальним тату

12:57 17 червня 2021
Ксенія Мішина та Олександр Еллерт

Акторка Ксенія Мішина та Олександр Еллерт, які будують стосунки після проекту «Холостяк», закріпили своє кохання оригінальним тату. Відповідаючи на запитання підписників в Інстаграм з приводу наколки, Олександр опублікував фото відповідь. На знімку видно чоловічу і жіночу руки з оригінальним парним малюнком. На чоловічому передпліччі набитий чайний пакетик, на жіночій руці — чашка.

Варто відзначити, що на нових фото Ксенії в соцмережах тату не видно. Та й сама акторка поки мовчить на цю тему.

Нагадаємо, на проекті «Холостяк» Ксенія Мішина пообіцяла — якщо обере Еллерта, зробить собі тату.

Раніше пара здивувала епатажним вчинком. Мішина і Еллерт показали обручки з алмазом, який «виростили» з їхньої крові.

Нещодавно Ксенія Мішина зіграла головну роль в українсько-хорватському кримінальному серіалі «Зломовчання».

Фото Інстаграм Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта.

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