Мішина й Еллерт закріпили своє кохання оригінальним тату
Акторка Ксенія Мішина та Олександр Еллерт, які будують стосунки після проекту «Холостяк», закріпили своє кохання оригінальним тату. Відповідаючи на запитання підписників в Інстаграм з приводу наколки, Олександр опублікував фото відповідь. На знімку видно чоловічу і жіночу руки з оригінальним парним малюнком. На чоловічому передпліччі набитий чайний пакетик, на жіночій руці — чашка.
Варто відзначити, що на нових фото Ксенії в соцмережах тату не видно. Та й сама акторка поки мовчить на цю тему.
Нагадаємо, на проекті «Холостяк» Ксенія Мішина пообіцяла — якщо обере Еллерта, зробить собі тату.
Раніше пара здивувала епатажним вчинком. Мішина і Еллерт показали обручки з алмазом, який «виростили» з їхньої крові.
Нещодавно Ксенія Мішина зіграла головну роль в українсько-хорватському кримінальному серіалі «Зломовчання».
Фото Інстаграм Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта.110
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