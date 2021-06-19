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Людмила Балан заспівала на «гарне весілля» для молодих, шанувальники Дана і Тіни в захваті

16:27 19 червня 2021
Людмила Балан заспівала на «гарне весілля» для молодих, шанувальники Дана і Тіни в захваті

Людмила Балан, мама молдавського виконавця Дана Балана, якому шанувальники так завзято приписували роман з Тіною Кароль, в свої 63 роки веде активний спосіб життя, подорожує, про що розповідає в своєму Instagram .

Днями вона опублікувала пост, в якому розповіла, як побувала на весіллі у своїх друзів в Румунії.

«На гарному весіллі! Я здійснила довгу подорож в Констанцу, Румунія, і побажала Ангі і Меделіне домашнього затишку і справжнього щастя! …», — написала молдавська артистка.

З ролика можна зрозуміти, що Людмила виступала на весіллі в яскраво-червоній сукні в смужку і білосніжних босоніжках, які дозволили показати в відмінному світлі її струнку фігуру і довгі ноги. Добре відома в Молдові (а з недавніх пір і в Україні) артистка водила хороводи з нареченим і нареченою, танцювала з гостями, а також виконала кілька своїх хітів.

Читачі сторінки Людмили, серед яких чимало шанувальників її сина і Тіни Кароль, прийшли в захват від відео, розхваливши талант мами молдавського мачо, а також її зовнішній вигляд. Деякі з них навіть висловили жаль, що мама Дана співала не на його весіллі з Тіною.

До слова, сама Тіна Кароль виявилася майстром по уникненню неприємних їй питань, чи чекати в майбутньому її дуету з Даном Баланом — продемонструвала, як вимовити довгу промову, але при цьому так і не відповісти на питання.

фото instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila/

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