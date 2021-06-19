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Моргенштерн переодягнувся в Пушкіна і «помстився» премії «Муз-ТВ»

19:23 19 червня 2021
Моргенштерн

Скандальний репер Моргенштерн продовжує дивувати фанатів своєї «продуктивністю». У травні він випустив аж два альбоми, а нові кліпи з'являються на його каналі частіше, ніж у більшості артистів, пише КП .

Буквально три дні тому він виклав ще одне музичне відео — «Аристократ», яке вже набрало більше 11 мільйонів переглядів.

У ньому репер в звичній манері матюкається, говорить про гроші і секс, а також в образах аристократів XIX століття вчить дівчат оральному сексу. Одним з його образів став Олександр Пушкін.

«Я молодий аристократ, на мені каміння — сто карат, а ти тупий. Стільки мані, ніби Емірат, я — легенда, можна вмирати «, — декламує Моргенштерн.

В цьому кліпі репер залишив і відсил до премії «Муз-ТВ», на якій він влаштував скандал.

Нагадаємо, Моргенштерн планував отримати чотири нагороди, але отримав тільки одну. Об неї він і гасить сигарету на відео. Цю «тарілку» артисту вручили за колаборацію з Тіматі в кліпі «El Problema».

А в Україні СБУ відреагувала на позов скандального російського репера, який він подав до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою визнати протиправним включення його в «чорний список».

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