«Дай помацав»: Полякова та Астаф'єва влаштували пристрасні «обнімашкі» на відео

Популярна співачка Оля Полякова активно веде свої акаунти в соціальних мережах, розповідаючи в них про роботу, сім'ю та стосунки з колегами. Так, в недавньому пості в сторіс красуня показала, які відносини пов'язують її з Дашею Астаф'євою.



На опублікованому ролику Оля одягнена в довгий білий піджак з позолоченими гудзиками, білу блузку і сіру кепку. Стоячи перед об'єктивом телефону, вона кличе до себе Дашу. Та підходить, і поправляючи подругу, що потрібно говорити не «йди», а «заходь», пропонує «помацати» Олю.

Далі дівчата починають жартувати "на грані фолу", обіймаються і сміються.

Звичайно, непідготовленого глядача така поведінка зірок може шокувати. Але, схоже, подібні відносини почалися між Олею і Дашею під час зйомок «Свінгерів», де їм довелося цілуватися в образах дружини олігарха Ілони і вчительки англійської мови Свєти.

Тоді після прем'єри Королева ночі заявила, що з Дашею їй було приємніше це робити, ніж з чоловіками.

«Крім того, це ж не я! Це Ілонка цілувалася!» — додала вона.

До того ж подружок «застукали» за подібним заняттям і після нещодавнього концерту Олі. І опублікувала відео сама ж співачка.

Нагадаємо, раніше, вибравшись на перший сольний концерт Наді Дорофєєвої, Оля вирішила «побешкетувати», доповнивши чорну куртку і джинси напівпрозорою блузою з принтом і затьмаривши свою дочку Машу, одягнену більш строго. До всього дівчину розкритикували за зайву вагу.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter