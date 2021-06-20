«Солодкий малюк»: дочка Ані Лорак Софія показала маминого улюбленця

Дочка української співачки Ані Лорак Софія опублікувала в своєму Instagram фото маминого улюбленця, чим захопила не тільки тата Мурата, а й численних шанувальників популярної співачки.

І така реакція цілком зрозуміла: улюбленець — це собачка Тоша, у виборі імені для якого вона брала участь напередодні Нового року.

Порода Тоши — мальтіпу, помісь мальтійської болонки і той-пуделя. Такі собачки гіпоалергенні, не линяють і завжди виглядають кумедно завдяки своїм мініатюрним розмірам.

Пізніше з Тошею часто фотографувалася і сама Ані Лорак.

Як можна зрозуміти зі знімку, за минулі півроку Тоша виросла і, схоже, набрала у вазі. Тим не менш, вона продовжує тішити своїм зовнішнім виглядом, що не забарилися відзначити шанувальники.

Фоловери в коментарях активно захоплюються фото.

Як писали «ФАКТИ», днями співачка Ані Лорак влаштувала свято з нагоди 10-річчя дочки Софії.

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