Ані Лорак влаштувала шикарний феєрверк на честь 10-річчя дочки

Відома українська співачка Ані Лорак організувала свято для своєї дочки Софії на честь її 10-річчя. На День народження дівчинці подарували велику ляльку, замовили багатоярусний торт і зібрали велику дитячу компанію. Також артистка влаштувала шикарний феєрверк, відео з яким опублікувала в Instagram.

«Навіяні теплим світлом», — написала вона в соцмережі.

Користувачі вітають Софію з Днем народження і бажають їй здоров'я, любові і всього найкращого.

«Так мило! Будь здорова і щаслива Софія!!!» — написала одна з прихильниць співачки.

«Рости щасливою і вдачливою на радість батькам! Всіх благ Софія», — додала інша.

Як писали «ФАКТИ», колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу теж був присутній на святі. Привітав дівчинку і її хрещений батько Філіп Кіркоров. Він вважає, що Софію чекає велике майбутнє.

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