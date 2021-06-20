«Я випила твою любов …»: Могилевська назвала три важливих якості для чоловіка в родині

Співачка Наталя Могилевська, яка розповіла про свою дієту, вважає, що в сім'ї чоловік та дружина повинні дотримуватися однакової системи харчування, релігійних поглядів.

Також парі бажано мати однакові смаки на кіно.

За її словами, все одно як виглядає її коханий чоловік, головне відчувати у всьому його підтримку, особливо у такій важливій зараз для Наталі справі, як схуднення.

«Якщо я перебуваю на правильному харчуванні, а він приходить додому й дістає шматок м'яса, потім торт, потім заїдає морозивом під келих вина і в фіналі закурює цигарку, то мені дуже важко утримуватися на здоровому харчуванні», — уточнила вона.

«І після цього доводиться «я випила твою любов до дна … «. Ну, ви зрозуміли», — пише артистка.

Фанатки неоднозначно відреагували на пост співачки.

Нагадаємо, Могилевська, яка прийняла челлендж фітнес-тренера Аніти Луценко — схуднути на чотири кілограми, а в разі неуспіху поголитися наголо, здалася й опублікувала своє фото без розкішної шевелюри.

Фото Instagram / nataliya_mogilevskaya

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