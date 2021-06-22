Наташа Корольова розповіла, коли позбулася цнотливості

Співачка Наташа Корольова зізналася, що ніколи не обговорювала з матір'ю Людмила Поривай свій вступ у доросле життя. І тим більше не піднімала тему відносин з протилежною статтю.

Проте, їй довелося це зробити під час ефіру на одному з телеканалів. «Я була вихована правильно і дуже суворо», — розповіла співачка, яка поїхала з дому у 16 років, і додала: «І тільки після заміжжя був перший секс. Це з мамою не треба було обговорювати».

Людмилі Поривай було дуже важко відпустити неповнолітню дочку у Москву. Батько Наташі був різко проти цієї ідеї, а Людмила не змогла стати на шляху доньки до слави. Наташа благала дати їй шанс пробитися на велику сцену.

«Я не шкодую, що я так вирішила, але було дуже складно. Тому що потрібно було обманювати тата, говорити, що вона перевелася, поїхала вчитися до естрадно-циркового у Москву, що вона живе у родичів», — розповіла мама артистки. У той же час вона допускає, що якби знала, чим закінчиться поїздка дочки, то, можливо, прийняла б інше рішення.

Раніше співачка спростувала поширювані ЗМІ відомості про те, що її син Архип нібито вже найближчим часом збирається одружитися. Вона пообіцяла, що якщо така подія плануватиметься, то про неї повідомлять офіційно.

Фото Наташі Корольової з соціальних мереж.

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