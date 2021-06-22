«Сили закінчилися»: дочка Заворотнюк впала в депресію

Прилетівши з США два роки тому для того, оточити турботою бореться з гліобластомою (пухлиною мозку) маму, Анна Заворотнюк нічого не розповідала публіці про стан зірки серіалу «Моя прекрасна няня» і намагалася зберігати позитивний настрій. Але тепер її сили закінчуються, зізналася дівчина в cторіс свого Instagram .

«Взагалі немає ресурсу. Не розумію, звідки черпати енергію, натхнення. Втратила здатність жити і насолоджуватися. Дуже не люблю скаржитися, але останній рік найскладніший з усіх. Ніяк не можу зібрати себе по шматках і почати жити. Так набридла сама собі. Вічні загони і переживання», — поділилася Ганна.

Дочка актриси зазначила, що дуже не хотіла транслювати негативні думки, але не витримала і вирішила попросити підтримки.

«Я не можу, не знаю, що зі мною відбувається. Чи не виводжу це все кількість стресу, який на мене навалюється. Мені іноді здається, що сили закінчилися. Не знаю, на яких вібраціях існую. Хочеться як у фільмі, щоб просто стерлася пам'ять, щоб перестати все думки прокручувати і переживати знову і знову», — з сумом зізналася Заворотнюк.

Раніше дочка важко хвора актриси різко відповіла хейтерам, що пишуть гидоту про «няню Віку» і розповіла про безтактність медиків, з якої вона зіткнулася в поліклініці.

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