Поцілунок Нікітюк та зізнання Єфросиніної: як Сергій Притула відсвяткував 40-річчя

Телеведучий і волонтер Сергій Притула гучно відзначив 40-річний ювілей. Всупереч прикметі, згідно з якою чоловіки не відзначають цю дату, шоумен влаштував яскраве свято в ресторані для рідних і близьких друзів.

«Мені говорили: «Мужики 40 років не святкують, ти не боїшся?» А я питав у людей: «А чому я повинен не святкувати? «Мені точно так ніхто і не пояснив, у чому полягає природа цього забобону. А я, відверто, не знаю, скільки мені Господь відміряв. Нехтувати можливістю ще раз зібрати за одним столом людей, яких я люблю, які для мене важливі і близькі, не збираюся. Я дуже радий, що в день народження приїдуть всі мої брати і друзі з усієї України. Буде відносно невелика компанія людей, з якими я хочу розділити ще один чудовий вечір нашого з ними спільного життя», — сказав раніше Притула «Новому каналу».

Друга і колегу привітала Леся Нікітюк. На святі вона з'явилася в бірюзовому міні-платті. Вона не шкодувала компліментів для іменинника, цілувала його і опублікувала кілька знімків в Інстаграм.

«Happy birthday @siriy_ua! Ти класний», — написала Леся під святковим фото. Також вона показала відео з торжества.

Гості співали імениннику «Многая літа».

Святковими фото і відео також поділилася Маша Єфросиніна. «З ювілеєм, мій прекрасний друг! Мчи і не зупиняйся! А якщо потрібна пауза, нехай у тебе буде, з ким її прожити! Я у тебе є завжди!» , — зворушливо привітала Притулу колега.

На святі гості запалювали на танцполі під «Піккардійську терцію» і хіти TAYANNA.

Сергій Притула розповів, що діти подарували йому красиву вишиванку. А друзів він просив не дарувати подарунки, а допомогти зібрати гроші на квадрокоптери для наших захисників.

Нагадаємо, Сергій є багатодітним батьком. Нещодавно дружина Катерина подарувала йому доньку Стефанію.

259

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter