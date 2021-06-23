«Забігла привітати Сергійка»: Леся Никитюк стала справжньою «зіркою» на дні народження Притули
Відома телеведуча Леся Никитюк активно розповідає у своєму Instagram про перипетії особистого життя, а також про всі важливі і приємні для себе моменти, в тому числі і про привітання колеги та боса Сергія Притули з 40-річчям.
Спочатку Леся вирішила погратися у квест з фоловерами в Instagram, опублікувавши фотографію, в розстебнутій блузі перед дзеркалом. «Збираюся на День Народження. Як думаєте, до кого?» — написала Леся і запропонувала вибрати Педана або Притулу.
Тільки ледачий вчора був не в курсі, що у Педана «днюха» 24 березня, отже, дівчина збиралася до Притули.
Надалі Никитюк підтвердила здогадки фоловерів. У своїх сторіс вона показала, як веселиться з коміком Володимиром Жогло, а потім і з самим Сергієм Притулою та його сином.
«Забігла привітати з Днем народження Сергія Притулу @siriy_ua, але сфоткалася, побачила себе і зрозуміла, що з ним буде наступне фото», — написала телеведуча у новому пості на своїй сторінці.
При цьому телеведучі показували на камеру свої міцні «товариські стосунки». Адже в якийсь момент Леся Никитюк поцілувала Сергія Притулу у щоку, а він їїцьомнув у відповідь.
А потім ще Никитюк і співала зі сцени — дійсно, стала справжньою зіркою на заході.
Матеріал про вечірку у Притули і те, як його вітали українські зірки, читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото Лесі Никитюк із соціальних мереж.355
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