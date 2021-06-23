Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»
Популярна співачка Оля Полякова, на відміну від багатьох колег, не тільки «заробляє» в Instagram на своїх передплатниках, «втюхуючи» їм різні товари, але і розважає їх.
Так, в свіжому пості в сторіс співачка опублікувала відео свого «електричного дружка».
«У кожної дівчинки повинен бути свій» електричний друг", — сказала млосним голосом дівчина.
І показала «дружка», яким виявився … всім звичний пилосос.
А «бонусом» для тих фоловерів, хто ще не звик до її «стилю» ведення Instagram, Оля розмістила і компіляцію своїх селфі — «дивіться, радійте».
А напередодні Оля Полякова показала в сторіс, як налаштовується на виступ.
Фото instagram.com/polyakovamusic/244
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