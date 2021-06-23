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Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

12:38 23 червня 2021
Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

Популярна співачка Оля Полякова, на відміну від багатьох колег, не тільки «заробляє» в Instagram на своїх передплатниках, «втюхуючи» їм різні товари, але і розважає їх.

Так, в свіжому пості в сторіс співачка опублікувала відео свого «електричного дружка».

«У кожної дівчинки повинен бути свій» електричний друг", — сказала млосним голосом дівчина.

І показала «дружка», яким виявився … всім звичний пилосос.

А «бонусом» для тих фоловерів, хто ще не звик до її «стилю» ведення Instagram, Оля розмістила і компіляцію своїх селфі — «дивіться, радійте».

А напередодні Оля Полякова показала в сторіс, як налаштовується на виступ.

Фото instagram.com/polyakovamusic/

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Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

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