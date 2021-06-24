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Шоу-бізнес

«Холостяк» Михайлюк вперше показав новонароджену дочку

10:56 24 червня 2021
Макс Михайлюк і Даша Хлистун

Колишній учасник популярного шоу «Холостяк» Макс Михайлюк і Даша Хлистун, які недавно стали батьками, вперше показали обличчя новонародженої дочки. Подружжя влаштувало зворушливу фотосесію з Аріаною і поділилося яскравими фото в Інстаграм.

«Знайомтеся, Михайлюк Аріана Максимівна. На цьому фото вона ще така крихітна. А ось скоро вже два місяці», — написала під фото Даша.

Знімок зі сплячою усміхненою донькою на руках опублікував і Максим.

Шанувальники засипали молодих батьків компліментами та побажаннями. Відреагував і колега Макса по шоу Михайло Заливако. «Це катастрофа, дуже радий за вас», — написав він у коментарі.

«Копія тата», «Дуже красива і позитивна сім'я! Шикарні фото», «Дуже чудово», «Будьте завжди такими щасливими», «Дуже схожа на Макса», — пишуть в коментарях.

Нагадаємо, про роман Максима і Даші стало відомо після закінчення шоу «Холостяк». Він першим написав повідомлення моделі в Інстаграм. Незабаром закохані вже жили разом.

Два місяці тому Максим і Даша стали батьками.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в шоу-бізнесі очікується бебі-бум. Первістка чекає співачка MamaRika, а телеведуча Катя Осадча скоро стане мамою втретє.

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