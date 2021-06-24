27.23 / 27.45 32.39 / 32.79
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Реперку Alyona Alyona розкритикували за відео в одній спідній білизні

12:11 24 червня 2021
Alyona Alyona

Виконавиця репу Alyona Alyona, яка недавно поміркувати про стандарти жіночої краси, лежачи у ванні з ляльками Барбі, потрапила під шквал критики за відео у спідній білизні.

У сторіз в Instagram репперша розмістила відео, зняте у примірочній. Alyona Alyona крутиться перед дзеркалом у червоних трусах і ліфчику, за її спиною розвішені інші предмети жіночого туалету. Вона поцікавилася, купувати чи не купувати їй такий комплект.

Відео у мережі перепостив «Зірковий шлях». На цій сторінці виконавиця знову задала своє питання — думки аудиторії розділилися.

У коментарях до посту відзначилися багато критиків виконавиць, нагадуючи їй про зайву вагу. Втім, були і ті, кого пишні форми реперши не бентежили — вони писали, мовляв, гарне білизна, треба брати.

Раніше виконавиця вразила фоловерів фотографією, на якій вона «давиться золотом» — свій пост реперша присвятила корупції, заявивши, що стикалася з нею не один раз.

Фото зі сторінки Alyona Alyona у соціальних мережах.

160

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Alyona Alyona

Реперку Alyona Alyona розкритикували за відео в одній спідній білизні

вареники

«Є секретний інгредієнт»: Клопотенко поділився простим рецептом вареників з вишнею

зодіак

Яким трьом знакам зодіаку потрібно проявити обережність

Страва

Експрес-маринад та салат з кабачків: легка закуска за 20 хвилин від Григорія Германа

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.