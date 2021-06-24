Реперку Alyona Alyona розкритикували за відео в одній спідній білизні

Виконавиця репу Alyona Alyona, яка недавно поміркувати про стандарти жіночої краси, лежачи у ванні з ляльками Барбі, потрапила під шквал критики за відео у спідній білизні.

У сторіз в Instagram репперша розмістила відео, зняте у примірочній. Alyona Alyona крутиться перед дзеркалом у червоних трусах і ліфчику, за її спиною розвішені інші предмети жіночого туалету. Вона поцікавилася, купувати чи не купувати їй такий комплект.

Відео у мережі перепостив «Зірковий шлях». На цій сторінці виконавиця знову задала своє питання — думки аудиторії розділилися.

У коментарях до посту відзначилися багато критиків виконавиць, нагадуючи їй про зайву вагу. Втім, були і ті, кого пишні форми реперши не бентежили — вони писали, мовляв, гарне білизна, треба брати.

Раніше виконавиця вразила фоловерів фотографією, на якій вона «давиться золотом» — свій пост реперша присвятила корупції, заявивши, що стикалася з нею не один раз.

Фото зі сторінки Alyona Alyona у соціальних мережах.

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