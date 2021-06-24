Придумав скандал заради піару: блогер Волошин зізнався, скільки заробив на цьому

Блогер Олександр Волошин, який нібито відібрав у дівчинки подарований ним новий IPhone 11, розкрив правду про скандал. Він зізнався, що просто всіх обдурив заради хайпу і реклами. Про це він розповів в ролику на YoyTube.

«У мене є гроші, у мене є все, я сам всього досягнув. Але в моменті мене повело, і я подумав, що можна обійтися малою кров'ю і віддати дві тисячі і всі будуть щасливі. І коли ця сварка починала відбуватися, я не зміг контролювати себе і не розумію, як це сталося. У мене вселився диявол, це був не я», — сказав спочатку Волошин, а потім все ж розкрив правду.

Відео, в якому він спочатку дарує телефон дівчинці, а потім забирає його — продумана постановка. Мама і дівчинка — зовсім не випадкові перехожі, а актори, яких він попросив поскандалити на камеру.

Волошин не бачить нічого поганого у своєму вчинку. Більш того, він дуже задоволений собою і результатом. Пишається, що безкоштовно отримав доступ до ЗМІ і прогримів на телебаченні.

«Це геніально. Запостили найпопулярніші журнали, сайти. Всім було вигідно це. Таким чином, за приблизними розрахунками я отримав реклами більш, ніж на 250 тисяч доларів», — похвалився Волошин.

Нагадаємо, після виходу скандального ролика Волошин нібито переховувався від бажаючих помститися йому за несправедливість. Тим часом сам блогер «вичавлював» зі скандалу все, що міг, кидаючи аудиторії інтригуючі повідомлення.

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