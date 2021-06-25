Популярний актор Дмитро Суржиков розповів, що у нього спільного з головним героєм серіалу «Коп з минулого»

Канал ICTV завершив зйомки другого сезону іронічного детективу про поліцейського з дев'яностих «Коп з минулого». Над проєктом працювала команда улюбленого глядачами серіалу «Пес». Нова стрічка — це адаптація популярного серіального формату, який дивиться весь світ. Багатосерійка розповідає про пригоди поліцейського, який прийшов до тями після коми в сучасному світі, а думками залишився у 90-х. Оригінальна версія серіалу належить Німеччині. На німецькому телебаченні прем'єра вийшла в 2010 році, потім права на адаптацію стрічки придбали у Франції, Естонії, Мексиці та США. У головній ролі, поліцейського Олега Доліна, знявся популярний український актор Дмитро Суржиков. У артиста, за його словами, багато спільного з персонажем. Зйомки проєкту тривали три місяці, і зараз Дмитро мріє тільки про те, щоб вимкнути телефон і відпочити хоча б кілька днів.

«Ми не хочемо показувати подробиці злочинів і лякати глядача»

— Дмитро, в новому сезоні ваш герой все той же брутальний поліцейський?

— Мій персонаж, звичайно, за законами драматургії буде розвиватися. У другому сезоні у нас було завдання, щоб Долін розібрався в стосунках з усіма своїми жінками. Але розібратися — не означає поставити крапку. Необхідно просто внести ясність: з ким залишитися, з ким дружити, працювати.

— Значить, нових жінок в житті Доліна не буде?

— Головне — у нього з'явиться новий напарник. Молодий, амбітний, можливо, занадто правильний поліцейський Сироїдов. Такий собі англійський хлопець у костюмі з краваткою, з манерами і принципами, зовсім протилежними тим, за якими живе мій персонаж. До речі, у другому сезоні герою доведеться примиритися ще з однією жінкою в його житті, про яку я поки не хочу говорити. Нехай це буде інтригою для глядачів.

Дмитро Суржиков (праворуч) грає в серіалі поліцейського Олега Доліна

— «Коп з минулого» заявлений як іронічний детектив.

— Так, ми не хочемо показувати в серіалі страшні подробиці злочинів і лякати глядача. Це більше історія про стосунки, життєвий вибір, що близько багатьом, а тому цікаво. Розкрию секрет — коли граєш комедію, треба шукати, в чому трагедія, і навпаки. Тоді це буде смішно. Ось так і з Доліним, який виходить з коми і немов заново починає жити. Це породжує смішні ситуації, але в цьому багато і драматичного.

— Ви зізнавалися, що грати комедію складно. Чому?

— Тому що це дуже серйозний жанр. Один з найскладніших. Смішне кожен бачить по-своєму. Те, з чого смієшся ти, може бути не цікаво і не зрозуміло іншому. А ще треба зробити все професійно і смачно. Скажімо, якби я сам взявся за режисуру стрічки, це була б лірична комедія про життя і стосунки. Тільки складні завдання дають більше шансів проявити себе. У мене вже є певні плани на цей рахунок, але поки не буду про них розповідати.

«Часто молоді актори сприймають відмову режисера як образу»

— Ваші три дочки вже проявляють акторські задатки?

— Принаймні, я знаю, що дівчата були б хорошими актрисами і впевнений у їхніх талантах. Але при цьому вони обов'язково пройшли б у мене кастинг. Без цього акторська професія не мислима. І в цьому немає нічого ганебного — ходити і показувати себе.

— А ви, заслужений актор, самі часто на кастинги ходите?

— Коли запрошують, завжди йду. Я не вважаю, що нагороди додають якісь плюси для утвердження на роль. Це працює зовсім по-іншому. Незалежно від статусу актора основним критерієм має бути талант.

— Часто доводиться чути відмову?

— Так само, як п'ять, десять або п'ятнадцять років тому. Адже це теж частина нашої роботи. Ти можеш бути в хороших відносинах з режисером, подобатися всій знімальній групі, але твій типаж не буде відповідати прописаному в сценарії образу. Знаєте, часто молоді актори сприймають відмову як образу, не розуміючи, що потрібно просто знайти вдалу для себе роль.

Дмитро Суржиков - один з найбільш затребуваних українських акторів

— І все ж, якщо говорити про вигоди заслуженого артиста, ви відчули різницю в кар'єрному житті після отримання звання?

— Абсолютно ніякої.

— Навіть у фінансовому плані?

— У театрі за звання доплачують невелику надбавку до зарплати, але я не думаю, що всі мріють про нагороду або званні тільки заради грошей. Це, скоріше, престиж, адже у нас немає більше ніякої альтернативи отримати визнання. Є багато професіоналів, які все життя працюють в театрі, треба ж їх якось нагородити. Звання народного і заслуженого артиста себе давно дискредитували, оскільки їх отримують всі, але альтернативи поки іншої немає. Так само, як і вигоди від них. Це, знаєте, як думка у молоді роки, що життя після втрати невинності кардинально зміниться. Але ж вона не змінюється.

— Ви — один з найбільш затребуваних українських акторів. Часто проводите час з доньками?

— Зізнаюся, зараз я дуже поганий батько. Три місяці безперервно працював на майданчику «Копа з минулого», перед цим хворів. Тепер зйомки завершилися, і я сподіваюся, що зможу компенсувати брак уваги. Дуже скучив по дітях. Вони живуть з мамою, тому разом проводити час, на жаль, не завжди виходить.

— Відомо, що ви трудоголік. Є події, заради яких ви готові відмовитися від зйомок?

— День народження дочок. Але точно не свій (сміється). Я народився в переддень Нового року, 31 грудня, так що у мене в цей день ще багато різних обов'язків. Чого вартий тільки пошук подарунків!

«За кордон я не їжджу»

— Зйомки проєкту вже завершилися, кордони відкривають. Чи плануєте відпочинок?

— Я вже 20 років працюю без відпустки, і моїм відпочинком виявився карантин. Вдалося і фільми подивитися, і просто відлежатися. А за кордон я не їжджу. Якщо і планую подорож, то тільки по нашій країні. Тому не бачу ніякого сенсу в закордонних поїздках, особливо з урахуванням того, що потрібні тести, проходження безлічі перевірок, оформлення карантинних паспортів. Це не відпочинок, коли ти постійно думаєш про формальності, переживаєш, чи зможеш поїхати, чи не закриють тебе в іншій країні. Так що зараз у мене тільки локальні подорожі — то в Одесу, то в Карпати. Тим більше що у нас дійсно є на що подивитися і куди поїхати.

Дмитро Суржиков: «Я вже 20 років працюю без відпустки, і моїм відпочинком виявився карантин. Вдалося і фільми подивитися, і просто відлежатися »

— Віддаєте перевагу відпочинку в компанії чи на самоті?

— У мене є чудові родичі, з якими завжди виходить чудовий відпочинок, тому можу великою компанією кудись зірватися. Але зараз, після довгих зйомок, хоч тиждень хочеться побути на самоті. У мене ще є спектаклі в театрі, тому весь червень розписаний. Карантин змінив плани багатьох — кінець сезону, а театри тільки відкрили і тому треба працювати.

— Якось ви зізнавалися, що любите готувати.

— Ось коли повернуся до нормального графіку, зможу цим займатися. Акторська професія — це перш за все постійна зайнятість. Під час зйомок дається тільки один вихідний на тиждень. Зазвичай я його витрачаю на те, щоб відіспатися. На майданчику ми проводимо по 12 годин щодня, а іноді й більше! Так що моє кулінарне хобі йде на другий план. Додайте ще півтори години в день на дорогу. Тому актор — не найкращий сім'янин.

— На романтику у стосунках теж часу не вистачає?

— Чому ж? Повною мірою. Дарую квіти, влаштовую романтичні вечори, запалюю свічки і навіть кайфую від цього. Просто я не роблю того, чого не хочу. Якось сцену стрілянини в «Копі з минулого» ми знімали на території покинутого заводу. Біганина, стрибки, а я дивлюся — за огорожею росте бузок. В той день ледве дочекався кінця зміни. І по команді режисера «Стоп! Знято!» побіг рвати букет дружині. Бузок уже відцвітав, і мені довелося дертися до верхівки, щоб зірвати ще духмяні квіти. І ось я ламаю гілки, дивлюся — ще один кущ росте. Підходжу ближче, а там режисер орудує. За цією картиною з подивом спостерігала продюсер. Ми пояснили: «Це дружинам». Ось така у нас романтика.

— Навіть після одруження продовжуєте завойовувати жінку?

— Кажуть, жінка виходить заміж з думкою, що чоловік зміниться, а чоловік сподівається, що його обраниця такою й залишиться. Але і те й інше — самообман. Час йде, відносини змінюються, почуття трансформуються, тому треба завжди додавати чогось нового в особисте життя. Жінці хочеться постійно усвідомлювати, що вона потрібна, що її люблять. Якщо тобі важливі її почуття, треба це давати.

фото ICTV

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