Ані Лорак знову «образили» в РФ — навіть незважаючи на спроби використати в шоу талановитого українця

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка займається просуванням своїх пісень і альбомів в країні-агресорі, покладала свої надії на фестиваль «Спека», про що написала в своєму Instagram.

Для фестивалю вона навіть підготувала спеціальний номер, для якого використовувала таланти земляків.

«Глибокий номер #Наполовину був придуманий @german.nenov, який спеціально прилетів з Києва, щоб стати частиною незабутнього перфомансу. Чуттєва #Роздягнена, яка за місяць з моменту виходу стала улюбленою і очікуваною на кожному концерті від @sasha___selivanova. І, звичайно ж, # Дзеркала в сольному виконанні», — написала співачка у публікації.

На жаль, в РФ не стали сильно церемонитися з тим, що Кароліна витратила купу часу і грошей на підготовку виступу: фестиваль «Спека», що стартував 23 червня було скасовано вже на наступний день. І намічений на 24 червня виступ Кароліни не відбувся.

Причину скасування заходу організатори спочатку навіть не назвали, а потім послалися на «обмеження, введені постановою губернатора Московської області».

У підсумку мови ні про яку компенсацію йти не може, і артисти можуть втішати себе думкою, що можуть сподіватися на виступ на «Спеку» в наступному році.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно дочка української співачки Ані Лорак Софія опублікувала в Instagram фото маминого улюбленця, чим захопила не тільки тата Мурата, а й численних шанувальників популярної співачки.

Фото: instagram.com/anilorak/

248

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter