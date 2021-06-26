27.22 / 27.47 32.44 / 32.86
Київ: +31
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Ані Лорак знову «образили» в РФ — навіть незважаючи на спроби використати в шоу талановитого українця

13:08 26 червня 2021
Ані Лорак

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка займається просуванням своїх пісень і альбомів в країні-агресорі, покладала свої надії на фестиваль «Спека», про що написала в своєму Instagram.

Для фестивалю вона навіть підготувала спеціальний номер, для якого використовувала таланти земляків.

«Глибокий номер #Наполовину був придуманий @german.nenov, який спеціально прилетів з Києва, щоб стати частиною незабутнього перфомансу. Чуттєва #Роздягнена, яка за місяць з моменту виходу стала улюбленою і очікуваною на кожному концерті від @sasha___selivanova. І, звичайно ж, # Дзеркала в сольному виконанні», — написала співачка у публікації.

На жаль, в РФ не стали сильно церемонитися з тим, що Кароліна витратила купу часу і грошей на підготовку виступу: фестиваль «Спека», що стартував 23 червня було скасовано вже на наступний день. І намічений на 24 червня виступ Кароліни не відбувся.

Причину скасування заходу організатори спочатку навіть не назвали, а потім послалися на «обмеження, введені постановою губернатора Московської області».

У підсумку мови ні про яку компенсацію йти не може, і артисти можуть втішати себе думкою, що можуть сподіватися на виступ на «Спеку» в наступному році.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно дочка української співачки Ані Лорак Софія опублікувала в Instagram фото маминого улюбленця, чим захопила не тільки тата Мурата, а й численних шанувальників популярної співачки.

Фото: instagram.com/anilorak/

248

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ані Лорак

Ані Лорак знову «образили» в РФ — навіть незважаючи на спроби використати в шоу талановитого українця

Олена Третьякова і Женя Огурцова

Був період становлення особистості: екс-солістка «Ранєток» Огурцова розповіла про секс з подругою по групі

Згвалтування

Учитель згвалтував ученицю на випускному в Кривому Розі: стали відомі деталі інциденту

Нікітюк

«Наречена» Нікітюк сховала під весільним платтям гарячого хлопця: всі гадають, хто везунчик

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.