Роздяглася до бікіні і зайнялася вокалом: Каменських показала, як проводить час без Потапа

Потрапила нещодавно в невеликій скандал з ковдрою, яке багато фанатів взяли за новонародженої дитину, співачка Настя Каменських вирішила перенести експерименти в свої сторіс.

Там вона показала, ніж розважає себе вдома у вільний час без чоловіка.

Виявляється, вона в цей час зазвичай не одна, а разом зі своєю «партнеркою» — акомпаніатором.

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При цьому у зв'язку зі спекою дівчата вважають за краще займатися в купальниках.

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Так, Настя одягла смугастий бікіні, а її «партнерка» — більш закритий купальний костюм.

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«Урок вокалу вдома в купальнику. Такого ще не було», — так назвала Настя ці кадри в сторіс. Не обійшлося і без кадрів з ванної, де Каменських позувала з різного ракурсу, показуючи фігуру.

Раніше Настя Каменських насмішила фанів невдалим знімком.

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