«Справжнє пекло»: Ольга Сумська поскаржилася на «Укрзалізницю»

Відома українська акторка і телеведуча Ольга Сумська, яка раніше зізналася, як її чоловіка взяли в «Голос країни-11», поскаржилася на «Укрзалізницю» в Facebook через умови в поїзді 791 сполученням Кременчук-Київ.

«Кременчук нас сьогодні дуже тепло приймав, чого не скажеш про поъзд, в який я тільки села. Не було СВ, отже, я їду в вагоні-купе, де немає, увага, кондиціонування. Навіть в квитку написано „без кондиціонування“, я просто не подивилася. Ви собі можете таке уявити? я не знаю, як я буду спати, це просто жах. Якщо я закрию двері — це буде пекло. Я не буду спати до 5 ранку. Як таке може бути в 21 столітті?» , — повідомила зірка в своєму відеозверненні в соцмережі.

Також артистка звернулася до представників «Укрзалізниці» з пропозицією або позбутися від таких поїздів, або встановити кондиціонери.

«Це справжнє пекло! Знущання над людьми! Вдень +40*! Вагони стояли цілий день на сонці, уявляєте, як ми зараз їдемо! Як тут працюють бідні провідники?! Це суцільний жах! Як я рятувалась? Поливала себе водою декілька разів за ніч… «- написала Сумська.

Як писали «ФАКТИ», раніше в «Укрзалізниці» сталася трагедія. У поїзді № 358 Рахів — Київ помер пасажир.

Фото: скріншот з відео з Facebook-сторінки Ольги Сумської

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