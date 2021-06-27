«Поважаю себе»: Кароль зупинила концерт в Одесі, відчитавши організаторів

Популярна співачка Тіна Кароль, яка повернулася з Казахстану, де просувала свій новий альбом «Красиво», перервала виступ в одеському нічному клубі «Ітака». Причиною став дощ та неналежні умови для проведення концерту.

Виступ мав розпочатися об 11 годині вечора 26 червня. Кароль вийшла на сцену близько опівночі. Нормально виступати було неможливо — сцена вся в калюжах, апаратура шуміла.

Артистка виконала всього 6 пісень й пішла зі словами: «Я поважаю себе і вас. Я так співати не можу. На цьому концерт закінчено».

Свої претензії до клубу Itaka, який організував виступ, Тіна висловила зі сцени при всіх.

Шанувальники опублікували ролики з невдалого концерту Кароль на своїх сторінках у соцмережі.

Попри те, що фанати чекали її виступу кілька годин під дощем, деякі їхали з інших міст, у мережі вважають, що співачка поступила правильно.

Нагадаємо, нещодавно Кароль провела екскурсію по своєму заміському будинку під Києвом та розповіла, з ким живе зараз.

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