82-річна зірка російського кіно купила собі місце на кладовищі

Російські актори продовжать купувати місця на кладовищах — слідом за Дмитром Пєвцовим це зробила Ольга Волкова, відома за роллю в серіалі «Татусеві дочки». Вона купила місце в Московській області, повідомляє «СтарХит».

82-річна актриса придбала землю після смерті третього чоловіка — художника Володимира Ховралева, який помер у 2015 році.

«Не видають прах — потрібно місце на кладовищі. Щоб поховати в Москві, потрібно три мільйони, за МКАД — півтора мільйона рублів. Тому чоловік похований в області. Поховавши чоловіка, я знайшла своє майбутнє. Квартиру купувати не треба, а місце є», — заявила Волкова.

Актриса знялася в багатьох відомих фільмах: «Забута мелодія для флейти», «Небеса обітовані», «Убити дракона», «Жорстокий романс», «Будні і свята Серафими Глюкіної», в ситком і"Татусеві дочки".

Нагадаємо, одна з зірок «Татусеві дочок» вагітна та радує шанувальників на диво юним виглядом.

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