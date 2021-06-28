«Леся Тюленевна»: Никитюк вирішила замість довгих ніг використовувати хвіст русалочки

Відомій українській телеведучій Лесі Никитюк прийшла на думку ідея відмовитися від використання образу «довгоногої богині» і стати натомість «володаркою морською», як у відомій дитячій казочці. Результати «перевтілення» вона показала в своєму Instgram.

«Best of the day …"Хто зверху», — написала теледіва.

На фото Леді Ле повністю перевтілилася в русалку, з'явившись перед камерами в розкішному білому платті, суцільно усипаному блискучою бахромою і з риб'ячим хвостом.

При цьому своє вбрання зірка доповнила вечірнім макіяжем і перукою ніжно-рожевого кольору.

Крім того, замість дууууже довгих ніг вона вирішила більше працювати хвостом.

Результат «перетворення» вразив, скажімо так, не дуже — красуня просто завалилася на бік і безглуздо тріпотіла на арені, через що навіть Даша Астаф'єва запропонувала їй допомогти.

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Не менш уважними були і інші підписники, які відзначили, що народна улюблениця трошки «ку-ку», але все одно залишається дуже милою і потішною.

При цьому деякі навіть побоялися припустити, які ще «фокуси» може придумати «Леся Тюленівна», адже минулого разу вона … сховала під весільним платтям гарячого хлопця.

фото instagram.com/lesia_nikituk/

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