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Шоу-бізнес

«Наречена» Нікітюк сховала під весільним платтям гарячого хлопця: хто цей везунчик

23:00 25 червня 2021
Нікітюк

Популярна телеведуча Леся Нікітюк прийшла до тями після дня народження свого колеги і боса Сергія Притули і знову почала розміщувати в своєму Instagram забавний контент.

Леся Іванівна опублікувала відео, в якому зібрала кілька своїх луків для зйомок шоу «Хто зверху?»

Спочатку на дівчині красується червоний костюм з брюками-шароварами та прозорою блузкою, який змінюється міні- «травичкою» ніжного м'ятного кольору, потім блискучою цибулею з прозорими штанами й іншими нарядами.

При цьому Леді Ле дефілює по коридору студії «Нового каналу», виконуючи різноманітні рухи.

Але найбільший сюрприз припасений на закінчення кліпу — з-під весільного плаття Никитюк з'являється молода людина східної зовнішності.


«This is my look of the» Хто зверху «. Дивитися до кінця! Жесть! Першого, хто відпадає, як звати хлопця на відео — відлайкаю», — пообіцяла знаменитість.


Звичайно, не зовсім зрозуміло, навіщо знадобилося ховати колоритного красеня під спідницю, але, можливо, телеведуча придумає такого кроку раціональне пояснення. Поки ж передплатники Лесі кинулися навперебій пропонувати свої варіанти імен щасливчика, якому вдалося «розглянути поблизу» нижню білизну зірки. Багатьом відео з яскравою Лесею дуже сподобалося.

Нагадаємо, днями Леся Никитюк позувала в весільному вбранні. Після цього опублікувала фото з риболовлі.

фото instagram.com/lesia_nikituk/

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