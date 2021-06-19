Рибалка Леся: Нікітюк в дивному вбранні порибалила і навіть щось зловила
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яку нещодавно застали в обіймах Сергія Притули, опублікувала в Instagram фото з риболовлі.
«Якщо ви думаєте, що я рекламую вудку або чоботи для риболовлі то ви помиляєтеся, я рекламую себе», — написала вона.
Раніше шанувальники телеведучої розкритикували її за пластику.
«Що ти з собою зробила !?», «І стала схожою на травесті Монро», «Леся, Ви стаєте схожі на Таїсію Повалій, не перестарайтеся. Ви мені раніше дуже подобалися, а зараз … Вибачте», — пишуть вони.
Як писали «ФАКТИ», днями Леся Нікітюк покрасувалась у вінчальній сукні. На Лесі була біла мереживна сукня зі стразами, що прекрасно відтіняє її засмагле тіло. Коли стиліст став укладати волосся і покривати голову фатою, Нікітюк раптом заспівала: «А на очах тремтить сльоза».
Фото Нікітюк із соціальних мереж60
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