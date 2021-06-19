27.08 / 27.31 32.17 / 32.62
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Рибалка Леся: Нікітюк в дивному вбранні порибалила і навіть щось зловила

11:45 19 червня 2021
Леся Нікітюк

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яку нещодавно застали в обіймах Сергія Притули, опублікувала в Instagram фото з риболовлі.

«Якщо ви думаєте, що я рекламую вудку або чоботи для риболовлі то ви помиляєтеся, я рекламую себе», — написала вона.

Раніше шанувальники телеведучої розкритикували її за пластику.

«Що ти з собою зробила !?», «І стала схожою на травесті Монро», «Леся, Ви стаєте схожі на Таїсію Повалій, не перестарайтеся. Ви мені раніше дуже подобалися, а зараз … Вибачте», — пишуть вони.

Як писали «ФАКТИ», днями Леся Нікітюк покрасувалась у вінчальній сукні. На Лесі була біла мереживна сукня зі стразами, що прекрасно відтіняє її засмагле тіло. Коли стиліст став укладати волосся і покривати голову фатою, Нікітюк раптом заспівала: «А на очах тремтить сльоза».

Фото Нікітюк із соціальних мереж

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

максим галкин

В оточенні зірок: як відзначили ювілей Галкіна і що побажала Пугачова

Інфекціоніст Євген Дубровський

Інфекціоніст Євген Дубровський: «Немає сенсу робити щеплення тим, хто перехворів на COVID-19»

Alex Harvill Алекс Харвілл

Відомий трюкач загинув, намагаючись встановити світовий рекорд: трагічний момент потрапив на відео

ялта

Потужний циклон, що затопив Ялту, накрив південь України: коли і де чекати злив

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.