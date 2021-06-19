Рибалка Леся: Нікітюк в дивному вбранні порибалила і навіть щось зловила

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яку нещодавно застали в обіймах Сергія Притули, опублікувала в Instagram фото з риболовлі.

«Якщо ви думаєте, що я рекламую вудку або чоботи для риболовлі то ви помиляєтеся, я рекламую себе», — написала вона.

Раніше шанувальники телеведучої розкритикували її за пластику.

«Що ти з собою зробила !?», «І стала схожою на травесті Монро», «Леся, Ви стаєте схожі на Таїсію Повалій, не перестарайтеся. Ви мені раніше дуже подобалися, а зараз … Вибачте», — пишуть вони.

Як писали «ФАКТИ», днями Леся Нікітюк покрасувалась у вінчальній сукні. На Лесі була біла мереживна сукня зі стразами, що прекрасно відтіняє її засмагле тіло. Коли стиліст став укладати волосся і покривати голову фатою, Нікітюк раптом заспівала: «А на очах тремтить сльоза».

Фото Нікітюк із соціальних мереж

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter