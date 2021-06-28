Заздрить навіть Даша Астаф'єва: Віра Брежнєва захопила прогулянкою на вейкбордингу

Поки дочки зайняті навчанням за кордоном, а зоряний чоловік пише нові хіти, співачка Віра Брежнєва може виділити час на себе, і проводить свої вихідні максимально активно: дивиться театральні постановки, гуляє по місту і дивує шанувальників захопленням екстремальними видами спорту. Про один з них артистка розповіла в своєму Instagram.

Так, Віра опублікувала відеоролик, на якому вона зображена під час катання на вейкборді.

Нагадаємо, вейкбординг або вейкборд — екстремальний вид спорту, що поєднує в собі елементи воднолижного слалому, акробатики і стрибки.

«Мій третій раз на вейкові. Влітаємо на хвилі в новий тиждень», — написала колишня солістка групи «ВІА Гра».

«Такий клас», — відзначилася першим коментарем Даша Астаф'єва.

Решта коментаторів з не меншим захопленням відзначили, що прекрасна Брежнєва вміє робити все, і навіть оцінили падіння артистки в воду.

«Наша людина!»; «Прекрасна Віра вміє все», «Краса врятує світ», «Віра Брежнєва — ви найкраща красуня»; «Віра — розумничка», «Яке граціозне плюхання в кінці», «Просто шикарно увірвалися, вогонь», «Неймовірно прекрасна!»; «Віра, браво!»; «Так витончено падала», «Приємно дивитися на щасливу людину», «Адреналін зашкалює!», «Добре катаєшся», — написали шанувальники.

Нагадаємо, днями 20-річна дочка Віри — Соня — зачарувала фото в бікіні та здивувала великою кількістю родимок на тілі.

фото instagram.com/ververa/

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