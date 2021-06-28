«Маленька Алла Пугачова теж плаче»: близькі Примадонни показали кадри з хрестин її маленької онуки-крихітки

У родині племінника Алли Пугачової, Влада, який є сином її рідного брата, підростає 10-місячна донька. Маленьку назвали на честь легендарної бабусі і буквально днями вперше показали публіці, пише КП .

Народна артистка тепло відноситься до родича. Після смерті його батька Євгена, який був її рідним братом, Алла Пугачова оформила опікунство над його спадкоємцем Женею, платить за освіту хлопчика і навіть подарувала йому квартиру в російській столиці.

Наразі племінник Алли Пугачової одружений вдруге, його обраниця Гузель родом з Казані. Працює бухгалтером. Восени вона подарувала Владу дочка, яку назвали на честь знаменитої родички.

«Всім привіт! Мене звуть Алла, мені 10 місяців. Я люблю мультики і маму з татом», — підписали вони перші оприлюднені знімки малятка.

Цікаво, що деякі фоловери визнали, що дівчинка дуже схожа на Аллу Борисівну.

«Є схожість з Пугачовою, і з Лізою теж є схожість», «Чарівність, це маленьке янголятко», «Маленька красуня!» — можна побачити в коментарях блогу.

Більш того, в минулу неділю Аллу Пугачову похрестили, взявши в хресні матері світську левицю Анну Калашникову.

На розміщених фото і відео видно, що малятку все, що відбувається не до вподоби і вона навіть показала свій характер

«Так, Алла Пугачова теж плаче. Мені можна, я маленька «, — підписала фото від імені малятка її мама.

При цьому багато передплатники зійшлися на думці, що дівчинка дуже схожа на свою знамениту бабусю. Крім того, в зовнішності є щось схоже і з Лізою Галкіної, семирічною донькою Примадонни.

Нагадаємо, раніше в фан-акаунті Примадонни з'явилося миле архівне фото, де Алла Борисівна, Христина, і їх подруги актриса Олеся Судзиловська і бізнесвумен Марина Юдашкіна позували в білому .

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