Буду вибирати особисто: Ані Лорак в бікіні зробила українцям пропозицію, від якої важко відмовитися

Українська співачка Ані Лорак, тимчасово проживає в РФ, вирішила «запалити» свою публіку, показавши себе в спокусливому образі, а також зробивши пропозицію, від якої важко відмовитися «нормальному» прихильнику. Зробила вона це традиційно в Instagram .

«Дорогі мої, дякую за ваші перегляди та відгуки на пісню» Роздягнена «. Менш ніж за місяць відео набрало більше 13 мільйонів переглядів на YouTube! На честь цього хочу порадувати вас конкурсом каверів і розіграти новий iPhone 12», — стверджує виконавиця.

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За її словами, конкурс триватиме 10 днів, до 8 липня включно. Мінус пісні «Роздягнена» вже чекає фанатів на telegram-каналі співачки.

«Переможця буду вибирати особисто і обіцяю прослухати все кавери. Автори найоригінальніших відео отримають від мене особливі додаткові сюрпризи. Записуйте свої кавер-версії пісні» Роздягнена «на відео, публікуйте в Instagram і не забудьте зазначити мене і поставити хештег конкурсу # РаздетаяCover», — додає Кароліна.

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Пост Кароліна супроводила фрагментами з кліпу, де знялася в купальнику кавового кольору, який «зливається» з навколишнім оточенням і здається «невидимим».

Користувачі з ентузіазмом коментують побачене:

«Шикарна фігура», «Супер рррр! Дуже гідно, красива!» — пишуть вони.

Як писали «ФАКТИ», в РФ не стали сильно церемонитися з тим, що Кароліна витратила купу часу і грошей на підготовку музичного фестивалю «Жара» — його скасували вже на наступний день, 23 червня. А намічений на 24 червня виступ Кароліни і зовсім не відбулося.

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