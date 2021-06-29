Бойфренд переспав з фанаткою: екс-солістка групи «НеАнгели» пояснила, чому не любить говорити про особисте життя

Екс-учасниця гурту «НеАнгели» Вікторія Сміюха розповіла про сумний випадок зі свого життя, який залишив слід в її долі і, можливо, вплинув на потенційне заміжжя. Мова про нього зайшла в програмі «Неймовірна правда про зірок».

Так, в 2015 році Вікторія вперше публічно оголосила, що її серце зайняте. Обранцем артистки став актор Іван Стрижаков. Втім, любов не витримала розлуки — хлопець переспав з фанаткою Сміюхи.

«Все було чудово до того моменту, поки я не поїхала на гостролях і не прочитала:» У вашого хлопця інша". Я думаю, що вона більше фанатіла від мене, ніж від того хлопця, якого вона отримала", — заявила артистка.

В той момент Вікторія відчула розчарування, оскільки дуже любила бойфренда. Втім, незважаючи на прохання пробачити, пішла від зрадника. Після цього інциденту знаменитість більше не говорить про своє особисте життя.

Також Сміюха розповіла про бійку з колишньою колегою Славою Камінською. Вона підтвердила, що відносини в дуеті були напруженими. Одного разу Слава навіть потягала її за волосся.

«Слава якось вирішила мене побити. Їй не сподобалося, що я запізнилася. Вона повернулася, почала виривати волосся з голови», — розповіла артистка.

Чим закінчився конфлікт, Віка не повідомила. Втім, співачка зазначила, що краще б викреслила з життя цей інцидент.

Також знаменитість відповіла, чи дійсно стала причиною розлучення екс-продюсера Юрія Нікітіна з Ольгою Горбачовою. За її словами, це брехня, адже вона любить, коли чоловіки добиваються її, а не руйнують сім'ю.

А напередодні колишня солістка групи «НеАнгели» похвалилася вражаючою колекцією купальників, що включає вже 303 пляжних нарядів.

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