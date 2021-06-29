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«Винний буряк»: Могилевська розповіла через що ледь не втратила шевелюру

22:39 29 червня 2021
Могилевська

Співачка Наталя Могилевська, яка останнім часом перейнялася правильним харчуванням, повідомила, як важко їй далося схуднення.

Артистка розповіла, що останні 300 грамів скидала з великими труднощами. Могилевська звинувачує в цьому нестабільний графік та постійні перельоти.

А її дієтолог впевнена, що винний буряк, яку Наталя їла напередодні ввечері. Вранці цей буряк вилився в 300 грамів зайвої ваги.

«Я в останні дні зробила все і зганяла вагу в сауні, ендосферою і брала чарівну таблетку. І до вечора 26 червня в мене нарешті вийшли мої, 72,6 кг» , — повідомила співачка.

Тепер Могилевська думає про новий челендж — «4 до дня народження».

Нагадаємо, зі своїм невдалим схудненням Наталя Могилевська опинилася у руках Лесі Нікітюк та Сергія Притули, які намагалися поголити їй голову.

Фото Instagram / nataliya_mogilevskaya

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