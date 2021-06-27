Співачка Наталя Могилевська, яка взяла зобов'язання схуднути на кілька кілограмів до 26 червня, повідомила, що начебто парі програла. Тому потрапила у руки Лесі Нікітюк та Сергія Притули, які вирішили допомогти артистки позбудеться її розкішного волосся.

У ролику, який артистка опублікувала у себе в Instagram, Леся і Сергій з ножицями готові стригти Могилевську. І якщо Притула ще якось сумнівається, то Нікітюк впевнено зрізає довгі пасма.

Шанувальникам співачки ролик сподобався.

Могилевська на цьому не зупинилася - вона вирішила домагатися схуднення старим способом, яким, за її словами, користуються спортсмени перед змаганнями.

Співачка виснажувала себе процедурами у лазні - вона довго сиділа в парильні.

«Я втекла від Притули і Никитюк, сиджу в лазні … До кінця дня залишився годину. Я їх знищу, ці 300 грамів! Ще трохи!!! Ще ледь-ледь», — повідомила Могилевська.

А потім похвалилася результатом.

Нагадаємо, народна артистка України Наталя Могилевська стала зоряним капітаном вокального шоу «Співають всі». Адаптацію всесвітньо відомого формату «All Together Now» вперше покажуть в Україні.

Фото Instagram / nataliya_mogilevskaya

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