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Краща зі 100: Наталя Могилевська очолила журі нового унікального вокального шоу

11:26 22 червня 2021
Наталя Могилевська

Співачка Наталя Могилевська, яка серйозно зайнялася своїм здоров'ям і схудненням, очолила журі нового вокального шоу. Вперше в Україні покажуть адаптацію всесвітньо відомого формату «All Together Now» компанії «Banijay Rights». Вокальне шоу виходитиме під назвою «Співають всі». Його унікальність в тому, що оцінювати учасників буде сотня експертів, а зірковим капітаном стане народна артистка України Наталя Могилевська.

«Вперше за всю історію національного телебачення талант учасників оцінює не кілька людей журі, а ціла сотня зірок, моїх колег і професіоналів. Це величезна довіра очолити таке журі, я хочу подякувати своїм колегам за честь зайняти це почесне місце. Обіцяю, що в складній ситуації я прийму правильне рішення і воно завжди буде на боці справжнього таланту», — розповіла Наталя Могилевська в Інстаграм.

Згідно з правилами грандіозного проекту «Співають всі» на каналі «Україна», завдання учасника — виконати композицію на сцені так, щоб якомога більше членів журі встали і підспівували йому. У тому випадку, якщо вокалісти наберуть однакову кількість балів, і журі не зможе визначити найсильнішого, останнє слово буде саме за Наталею Могилевською — зірковим капітаном «сотні».

Учасники грандіозного шоу «Співають всі» боротимуться за головний приз — півмільйона гривень. Ведучим проекту стане Володимир Остапчук.

Раніше Наталія Могилевська назвала три важливих якості для чоловіка в родині.

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