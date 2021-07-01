Заплуталася у власних штанях: Олена Кравець безглуздо зламала ногу

Акторка «Жіночого кварталу» і телеведуча Олена Кравець, яка розповіла раніше про складний період в житті, зламала ногу, як то кажуть на рівному місці. НП сталася вдома вельми безглуздо.

«Це трагікомедія. Я заплуталася у власних широких шовкових штанях, спіткнулася і дуже сильно вдарилася об одвірок. Незабаром з'явився набряк, нога стала неприємного кольору», — розповіла Олена онлайн в ефірі програми «Твій день».

Кравець звернулася за допомогою до медиків, зробила рентген, який показав перелом кістки. На ногу наклали гіпс. Через це актриса пропустила випуск програми.

Раніше Олена Кравець розповіла про стосунки з кумою Оленою Зеленською.

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