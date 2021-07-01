27.17 / 27.40 32.14 / 32.51
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Заплуталася у власних штанях: Олена Кравець безглуздо зламала ногу

12:27 1 липня 2021
Олена Кравець

Акторка «Жіночого кварталу» і телеведуча Олена Кравець, яка розповіла раніше про складний період в житті, зламала ногу, як то кажуть на рівному місці. НП сталася вдома вельми безглуздо.

«Це трагікомедія. Я заплуталася у власних широких шовкових штанях, спіткнулася і дуже сильно вдарилася об одвірок. Незабаром з'явився набряк, нога стала неприємного кольору», — розповіла Олена онлайн в ефірі програми «Твій день».

Кравець звернулася за допомогою до медиків, зробила рентген, який показав перелом кістки. На ногу наклали гіпс. Через це актриса пропустила випуск програми.

Раніше Олена Кравець розповіла про стосунки з кумою Оленою Зеленською.

915

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Славія

Славія, яка порвала з Дзідзьо, показала коханого хлопця

Олена Кравець

Заплуталася у власних штанях: Олена Кравець безглуздо зламала ногу

Дніпро

Доведеться попрацювати: скільки вихідних буде в липні

Наталя Могилевська

«Не боюся ні бідності, ні локдаунів»: Наталя Могилевська поділилася секретом фінансового успіху

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.