Порвала рот та око: хатня працівниця Пугачової розповіла про її бійку з цілителькою Джуно

Алла Пугачова, шанувальники якої з'ясували, що вона у мережі цікавиться акаунтами «онлайн-батюшок та молитвами», свого часу серйозно постраждала від рук відомої цілительки Джуни — подробицями тієї історії поділилася колишня хатня працівниця співачки Людмила Дороднова.

Як пише «ЕГ», про цей епізод у житті співачки йшлося на передачі у Андрія Малахова.

Дороднова пропрацювала у Пугачової 27 років і була свідком багатьох гучних історій за її участі. Вона згадала, що Алла Борисівна захотіла запросити цілительку до себе у гості, а та довго не погоджувалася, однак потім все ж таки прийняла запрошення. За її словами, конфлікт виник після того, як цілителька не стала пити горілку, яку їй запропонувала господиня будинку. Почалася бійка, в якій співачка серйозно постраждала і була змушена лікуватися за кордоном — у неї були травмовані око та рот.

У колишньої хатньої робітниці є своє пояснення інциденту — дві неординарні жінки просто не зрозуміли одна одну.

А ось що розповідала про це сама Джуна в інтерв'ю Дмитру Гордону. Цілителька згадала, що їй кілька разів надсилали квитки на концерти, але у неї не виходило вибратися. У черговий раз її таки вмовили — Джуна прийшла на концерт, її посадили у першому ряду. За її словами, Пугачова, яка проходила повз після концерту, якось «зі зневагою» глянула на неї та поманила пальцем — мовляв, зайти.

«Поки я дійшла до неї… Зайшла, а вона каже — стій. Стою, вона повернулася спиною, з людьми розмовляє. Потім кажу, мовляв, що, у неї не всі вдома? Пугачовій сказали, мовляв, Джуна чекає, а та відповіла: «Почекає, що вона, Примадонна? Я розвернулася і пішла», — згадує цілителька і додає, що через деякий час отримала запрошення прийти у гості до Пугачової.

Це було дещо несвоєчасно — Джуна відлітала у Сідней, проте її вмовили загальні з Пугачовою знайомі, сказавши, що співачці може бути погано.

«Приїхала. Стіл був накритий, Кристина щось готувала. Мене посадили на почесне місце … Налили чарки. А я ж маю летіти… Сказали тост про зірок, що і я, і вона зірки… Пугачова підходить, ставить повну чарку. І почала вичитувати мене за те, що я запізнилася … Потім каже, мовляв, пий. Я сказала, що не буду. Тоді Пугачова схопила мене за волосся, а я її — ліктем під дих. Вона падає, я їй по голові… Ваза кришталева поруч стояла. Я себе тоді втратила… В очах потемніло. Коли кров бризнула, мені здалося, що мене хтось штрикнув ножем. І тоді вже ніхто не зміг відірвати мене від неї. Рот їй порвала, очі… Вона тоді операцію у Швейцарії робила», — розповідала Джуна.

А подруга народної артистки Міла Андрєєва раніше розповідала дещо іншу версію. За її словами, жінки зустрілися вдома у звукорежисера Олексія Кальянова, якому Пугачова допомагала записувати сольний альбом. За столом Джуна привласнила собі успіх Кальянова, заявивши, що «молилася, аби Саша записав альбом» і що «домовилася з вищими силами, щоб його кар'єра пішла в гору і альбом мав успіх». А Алла Борисівна в свою чергу сказала: «Щоб ми сьогодні зібралися святкувати, треба було не руки розчепірювати, а працювати». Після цього конфлікт перейшов у гостру стадію. В оповіданні Андрєєвої фігурувала не ваза, а розбитий келих.

Фото Алли Пугачової з соціальних мереж.

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