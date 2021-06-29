Онлайн-батюшка і молитви: стало відомо, чим Алла Пугачова цікавиться у Мережі

Алла Пугачова, яка недавно заспівала на вечірці на честь дня народження чоловіка, Максима Галкіна, давно веде свій аккаунт в Instagram, проте робить вона це не дуже активно.

При цьому контент сторінки не відрізняється оригінальністю: зворушливі домашні фото і відео з молодшими дітьми, а також привітання близьких з днем народження та рідкісні архівні фото. Як пише «ЕГ», через нечисленність публікованих матеріалів шанувальники вирішили вивчити, а чим цікавиться сама Пугачова, і прийшли до невтішного висновку, що в її житті існують серйозні проблеми.

Алла Борисівна підписалася більш, ніж на сотню акаунтів. Серед них, в основному, її друзі та музиканти: Валентин Юдашкін, Валерій Леонтьєв, Ігор Ніколаєв, Гарік Сукачов та інші. Зрозуміло, підписана вона на чоловіка Максима Галкіна, дочку Кристину Орбакайте, онука Микиту Преснякова. Але у цьому невеликому переліку раптом виявилося кілька сторінок з молитвами та акаунти онлайн-батюшок, які відповідають на нагальні питання прямо у коментарях до публікацій.

Відомо, що Алла Борисівна — людина воцерковлена. Відвідує служби у храмах, відзначає православні свята. Але ось те, що вона ще й в Інтернеті шукає відповіді на якісь питання, шанувальники сприйняли за тривожний знак. Адже, як правило, так чинять люди, які зневірилися та не можуть вирішити проблему в інший спосіб.

Видання зазначає, що подібні висновки поки що є домислами особливо вразливих фоловерів Алли Пугачової. І висловлює надію, що у неї все гаразд — і зі здоров'ям, і у всіх інших сферах життя.

Раніше у мережу виклали відео з дня народження Максима Галкіна, який після криків «гірко» міцно поцілував дружину.

Фото зі сторінки Максима Галкіна у соціальних мережах.

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