Кортить все показати: подруга Макса Барських вразила колег пружним пресом

Колишня солістка групи «ВІА Гра» Міша Романова (також відома як Наталя Могиленець), яка раніше скаржилася на пластичного хірурга, збільшившого їй груди, коли співачка була вагітною, поділилася з друзями та фоловерами свіжими фото, повернувшися з відпочинку.

У Instagram вона виклала фото у пляжному костюмі — ліфчику, шортах і сорочці, які не приховували відмінну спортивну форму співачки. У якості аксесуару вона вибрала великі окуляри квадратної форми.

«Проводжаю поглядом перший місяць літа. У сенсі, вже липень. Але мені подобається, як все відбувається, після гарного відпочинку з'явилося стільки натхнення творити і активно працювати. Вже не терпиться все показати», — підписала вона фото.

З урахуванням того, що напередодні Міша заявила про те, що готується до «серйозних зйомок на TV» і посилено тренується у фітнес-залі, пазл починає потихеньку складатися: повернулася свіжа і відпочила, готується до штурму нових вершин у шоу-бізі.

Звичайно, Романова не вказала, на якому каналі і в якому проекті братиме участь, але, ймовірно, це буде шоу рівня «Холостячки»…

Першими на пост відреагували відомі моделі Аліна Байкова та Сніжана Онопко, а також група KAZKA.

Не менш щедрими на похвалу були й інші фоловерів, які поставили захоплені коментарі та сердечка.

Нагадаємо, що багато шанувальників впевнені, що Міша Романова народила дитину від відомого співака Макса Барських. Самі ж артисти подібні чутки усіляко спростовують.

Раніше «пляжні» фото у мережу викладала модель Ірина Шейк, якій приписують роман з репером Каньє Уестом, чоловіком Кім Кардаш'ян. Ірина під час фотосесії була лише у плавках та у взутті.

Фото Міши Романової з соцмереж.

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